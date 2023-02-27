Нижегородцы устроили стихийный мемориал памяти Бориса Немцова на Театральной площади Фото: Андрей КАРА

Стихийный мемориал памяти Бориса Немцова устроили нижегородцы на Театральной площади 27 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Первый губернатор Нижегородской области был убит в Москве в ночь на 28 февраля. Борис Немцов шел по Большому Москворецком мосту, когда неизвестный из машины стрелял в него. Трагедия случилась восемь лет назад. Мемориал устраивают в Нижнем Новгороде в этот день каждый год.

Напомним, при Борисе Немцове городу Горький было возвращено название Нижний Новгород. В 1993 году аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» получил статус международного. В 1996 году Нижегородская область заняла 3-е место в России по объёму инвестиций.

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