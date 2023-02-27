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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:16

Нижегородцы устроили стихийный мемориал памяти Бориса Немцова на Театральной площади

Политик был убит восемь лет назад
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцы устроили стихийный мемориал памяти Бориса Немцова на Театральной площади

Нижегородцы устроили стихийный мемориал памяти Бориса Немцова на Театральной площади

Фото: Андрей КАРА

Стихийный мемориал памяти Бориса Немцова устроили нижегородцы на Театральной площади 27 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Первый губернатор Нижегородской области был убит в Москве в ночь на 28 февраля. Борис Немцов шел по Большому Москворецком мосту, когда неизвестный из машины стрелял в него. Трагедия случилась восемь лет назад. Мемориал устраивают в Нижнем Новгороде в этот день каждый год.

Напомним, при Борисе Немцове городу Горький было возвращено название Нижний Новгород. В 1993 году аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» получил статус международного. В 1996 году Нижегородская область заняла 3-е место в России по объёму инвестиций.

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