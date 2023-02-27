«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» опровергает сведения о возбуждении уголовного дела в отношении «Дневника.ру»

Редакция АО ИД «Комсомольская правда» опровергает информацию, которая была размещена на сайте «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» в сети Интернет 16 февраля 2023 года в 19:01 в статье под заголовком «Верховный суд отказал в кассации создателям платформы «Дневник.ру», авторства Анастасии Степаненко.

В указанной статье не соответствовали действительности сведения о возбуждении уголовного дела. Данные сведения в отношении ООО «Дневник.ру» являются ложными.

Редакция издания и Анастасия Степаненко приносят свои извинения ООО «Дневник.ру» и читателям издания за публикацию ложной информации.