Проект строительства ТЦ на месте Карповского рынка оптимизируют в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показатели проекта строительства торгового центра на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде будут оптимизированы. Это связано с необходимостью учета изменений экономической ситуации. Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-секретарь «Столицы Нижний Риэлти».

По договору о развитии застроенной территории ООО «Глобал Эстейт» осваивает участок бывшего Карповского рынка, который находился на улице Суздальской в Ленинском районе. И согласно документации по планировке территории, на его месте должен быть построен торговый центр.

Но так как проводятся работы по оптимизации, строительство пока не началось.

Отметим, что договор был заключен в 2014 году, и его срок составляет не менее 9 лет до полного исполнения обязательств.

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