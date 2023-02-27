Урны для раздельного сбора мусора начали устанавливать в нижегородских школах

Фото: ООО "Нижэкология-НН"

В нижегородских школах начали устанавливать урны для раздельного сбора мусора. Желтые резервуары предназначены для пластика, металла, стекла и бумаги, а зеленые – для смешанных отходов, которые не подлежат сортировке. Об этом сообщает ООО «Нижэкология-НН», которое является региональным оператором по вывозу мусора на большей части Нижнего Новгорода.

Первым учебным заведением, где появилось такое новшество, стала школа №131 в микрорайоне «Цветы». Кроме всего прочего на контейнерной площадке рядом со школой были установлены желтые контейнеры-«сетки». Все твердые коммунальные отходы из этих контейнеров отдельной машиной будут вывозиться на мусоросортировочный комплекс, и отобранные там полезные фракции поступят на переработку.

- Подрастающее поколение наиболее восприимчиво к проблемам экологии, поэтому основная часть наших социальных проектов направлена именно на эту аудиторию. Мы видим положительную динамику и рады способствовать формированию экологического сознания в школьной среде, — отметил директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин.

Еще одним направлением этой работы «Нижэкологии-НН» является проведение экологических уроков в школах города. Теперь к этому проекту добавилось и само внедрение раздельного сбора двухконтейнерным способом.