Стали известны победители I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске

Специальный приз – приз главы города Дзержинска – был вручен народному артисту России Александру Панкратову-Черному

26 февраля в Дзержинске состоялась торжественная церемония закрытия I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». В течение пяти дней в городе проходили театральные спектакли, концерты, мастер-классы, творческие вечера, а также конкурсная программа современных полнометражных и короткометражных фильмов. В рамках церемонии закрытия жюри огласило ее итоги и наградило победителей в 13 номинациях.

Специальный приз – приз главы города Дзержинска – был вручен народному артисту России Александру Панкратову-Черному, ставшему одним из почетных гостей фестиваля «Черноречье Фест». В этом году исполняется 55 лет с момента окончания им Горьковского театрального училища, а также 45 лет с его первого появления на киноэкране в картине «Сибириада» и 40 лет с момента выхода в прокат культового фильма «Мы из джаза».

«Кинофестиваль «Черноречье Фест» стал не просто большим ярким событием, но и настоящим праздником кино, эстрады и театра для всех дзержинцев и гостей нашего города. Рад, что удалось побывать на показе фильма «Синдром отложенного счастья» Татьяны Колгановой, и искренне поздравляю ее с победой сразу в трех номинациях. Но обязательно посмотрю и другие фильмы, представленные на конкурс, потому что каждый – и по мнению профессионального жюри, и по отзывам зрителей – заслуживает отдельного внимания. Поздравляю всех победителей и участников фестиваля. Благодарю всех гостей – великолепных актеров, талантливых режиссеров и сценаристов, строгих, но справедливых критиков. Приезжайте к нам просто в гости, всегда будем рады вас видеть!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, жюри конкурса полного метра, в рамках которого было представлено 8 фильмов, возглавил режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. Вместе с ним в состав коллегии вошли актриса, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников. Награды они распределили следующим образом:

- Лучший полнометражный фильм – «Плакать нельзя», реж. Наталья Назарова;

- Лучшая режиссерская работа – «Один настоящий день», реж. Георгий Шенгелия;

- Лучшая женская роль – Светлана Чуйкина, «Плакать нельзя», реж. Н. Назарова;

- Лучшая мужская роль – Алексей Шевченков, «Синдром отложенного счастья», реж. Т. Колганова;

- Лучший сценарий – «Синдром отложенного счастья», Татьяна Колганова;

- Лучшая операторская работа – Джур Березкин, «Белый ангел тундры», реж. А. Лукин.

Также в конкурсе полного метра были вручены общественные призы. Приз прессы «За тонкое и человечное восприятие мира» получил фильм Татьяны Колгановой «Синдром отложенного счастья», приз зрительских симпатий – фильм «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасова. Приза оргкомитета была удостоена картина «Дыхание мертвого леса» режиссера Евгения Татарова, премьера которой состоялась именно в Дзержинске. Всем номинантам были вручены статуэтки, выполненные в виде Шуховской башни, обрамленной кинолентой с видами Дзержинска и украшенной логотипом кинофестиваля – кинохлопушкой.

Стали известны победители I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске

«Я стоял у истоков многих российских кинофестивалей, и, с одной стороны, вроде бы все легко и понятно. Но когда приезжаешь в новый город, все равно работаешь с местной командой, и очень важно понять друг друга. На мой взгляд, у нас выстроились очень хорошие отношения с администрацией города Дзержинска, с главой города Иваном Николаевичем Носковым. Несколько месяцев наша команда работала в тесном сотрудничестве, и полные залы зрителей на концертах, спектаклях и кинопоказах – лучшее подтверждение тому, что все получилось. Первый кинофестиваль прошел достойно, и надеюсь, дзержинцы поддержат идею проводить его ежегодно», – сказал президент I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» Сергей Новожилов.

В конкурсной программе короткометражных фильмов соревновались 14 картин. Их оценивало жюри в составе режиссера Павла Москвина и кинокритика Александры Ивановой под председательством режиссера, актрисы Татьяны Колгановой. Награды распределились следующим образом:

- Лучший короткометражный фильм – «Изнанка», реж. Юлия Кудояр;

- Лучшая режиссерская работа – фильм «История болезни», Михаил Кукушкин;

- Лучший сценарий – фильм «Анна», Николай Коваленко.

Напомним, I Открытый российский фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» проходил в Дзержинске с 22 по 26 февраля при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». За время фестиваля состоялось более 40 событий и мероприятий, а их гостями и участниками стали свыше 120 известных кинематографистов, театральных и культурных деятелей. Официальный телеграм-канал фестиваля.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска