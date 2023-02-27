Российский научный фонд одобрил получение гранта проектом ученого из НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Российский научный фонд подвел итоги пяти конкурсов. В число проектов, поддержанных по итогам конкурса 2023 года на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными» вошел проект «Разработка алгоритмов формирования заданных свойств амфифильных полиметакриловых олигоэтиленгликоль содержащих молекулярных щеток для решения промышленно важных задач». Проект будет реализован под руководством доктора химических наук, профессора НГТУ им. Р.Е. Алексеева, заведующего кафедрой «Химические и пищевые технологии» Дзержинского политехнического института Олега Анатольевича Казанцева на базе Центра коллективного пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН.

Предложенный проект связан с исследованиями в области полимерной химии – получением новых полимерных материалов (молекулярных щеток, синтезируемых на основе олиго(этиленгликоль)метакрилатов), исследованием их свойств и особенностей применения в нескольких областях (например, в качестве загустителей, присадок для дизельного топлива, сорбентов для очистки сточных вод от красителей, активных компонентов мембран для разделения газов). Ключевой задачей проекта является разработка на основе полученных результатов алгоритмов формирования заданных свойств амфифильных полиметакриловых олигоэтиленгликольсодержащих молекулярных щеток для решения различных промышленно важных задач.

Исследуемые в проекте типы полимеров в последние 20 лет вызывают огромный интерес исследователей благодаря уникальному сочетанию промышленной доступности исходных макромономеров, их высокой активности в радикальной полимеризации, интереснейшим физико-химическим свойствам.

Проведенные исследования уже показали перспективность их применения в таких областях как контролируемая доставка лекарственных веществ в организме (в качестве наноконтейнеров), при катализе целого ряда органических реакций (в качестве компонентов нанокаталитическх систем), а карбоксисодержащие сополимеры МОЭГМ уже нашли применение в качестве суперпластификаторов для бетонов. Возможности практического применения сополимеров МОЭГМ и АОЭГМ поистине огромны, и на повестке дня стоит задача системных исследований взаимосвязей между различными характеристиками и самыми разными физико-химическими свойствами таких полимеров с целью достижения наибольших эффектов при различных вариантах их практического применения.

Планируемые результаты можно считать не только практически важными, но и значимыми в научном плане. В ходе реализации проекта будут определены ранее не описанные корреляции между характеристиками молекулярных щеток и их ключевыми для практического использования физико-химическими свойствами.

Таким образом, в проекте запланировано решение масштабной (по важности и объему работ) и комплексной задачи, сочетающей фундаментальные и прикладные исследования по нескольким направлениям химии высокомолекулярных соединений, начиная от синтеза большого количества новых полимеров, исследования их свойств и определения новых перспективных направлений применения не только отдельных полимеров, но и всего типа молекулярных щеток, получаемых методом сополимеризации МОЭГМ и АОЭГМ.

Полученные результаты будет соответствовать лучшему уровню мировых исследований в данной области и создадут научную основу для расширения практического применения исследуемых молекулярных щеток в различных областях промышленной химии.

Напомним, гранты выделяются Российским научным фондом на осуществление на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение научных исследований в 2023 – 2026 годах с последующим возможным продлением срока проекта по всем отраслям знаний.

Проект должен быть направлен на решение конкретных задач в рамках одного из приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ.