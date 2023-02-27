Нижегородка сообщила губернатору о задержке пенсии ее детям после смерти отца в ходе СВО Фото: Даниил ОПАРИН

Детям из Нижнего Новгорода, отец которых погиб в ходе специальной военной операции, не выплачивают пенсию.

– Отец моих детей ушёл добровольцем в зону СВО. Погиб 1 сентября. До сих пор не назначена пенсия детям по потере кормильца, так как из воинской части не приходят его документы, – пишет нижегородка губернатору Глебу Никитину в социальной сети ВКонтакте.

Также женщина отмечает, что при обращении в военкомат она узнала только то, что запрос на получение документов был отправлен.

Губернатор отреагировал на обращение нижегородки и ответил, что постарается ускорить все процессы. По его словам, все будет решено.

На следующий день после обращения женщина написала в социальной сети, что с ней связались сотрудники пенсионного фонда. Они подтвердили, что документы долго идут из воинской части.

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