Нижегородка сообщила губернатору о задержке пенсии ее детям после смерти отца в ходе СВО
Фото: Даниил ОПАРИН
Детям из Нижнего Новгорода, отец которых погиб в ходе специальной военной операции, не выплачивают пенсию.
– Отец моих детей ушёл добровольцем в зону СВО. Погиб 1 сентября. До сих пор не назначена пенсия детям по потере кормильца, так как из воинской части не приходят его документы, – пишет нижегородка губернатору Глебу Никитину в социальной сети ВКонтакте.
Также женщина отмечает, что при обращении в военкомат она узнала только то, что запрос на получение документов был отправлен.
Губернатор отреагировал на обращение нижегородки и ответил, что постарается ускорить все процессы. По его словам, все будет решено.
На следующий день после обращения женщина написала в социальной сети, что с ней связались сотрудники пенсионного фонда. Они подтвердили, что документы долго идут из воинской части.
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