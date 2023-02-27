Систему оповещения проверят в Нижегородской области 1 марта. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения населения будет проведена в Нижегородской области 1 марта. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Сигнал тревоги «Внимание всем!» будет запущен в 10:35. В течение одной минуты из акустических установок будет звучать сирена, после чего голос диктора сообщит, что это техническая проверка. Проверка оповещения также будет вестись по телеканалам и в радиоэфире.

Поэтому если вы услышите звук сирены в обозначенное время, не пугайтесь и не паникуйте. Подобные проверки необходимы для контроля работоспособности системы оповещения, которые могут быть применены в чрезвычайных ситуациях.