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НовостиОбщество27 февраля 2023 9:47

Систему оповещения проверят в Нижегородской области 1 марта

Сигнал «Внимание всем!» будет звучать в течение минуты
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Систему оповещения проверят в Нижегородской области 1 марта.

Систему оповещения проверят в Нижегородской области 1 марта.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения населения будет проведена в Нижегородской области 1 марта. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Сигнал тревоги «Внимание всем!» будет запущен в 10:35. В течение одной минуты из акустических установок будет звучать сирена, после чего голос диктора сообщит, что это техническая проверка. Проверка оповещения также будет вестись по телеканалам и в радиоэфире.

Поэтому если вы услышите звук сирены в обозначенное время, не пугайтесь и не паникуйте. Подобные проверки необходимы для контроля работоспособности системы оповещения, которые могут быть применены в чрезвычайных ситуациях.