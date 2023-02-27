Масленичные гулянья прошли в нижегородском парке «Швейцария» 26 февраля

Масленичные гуляния прошли для детей и взрослых 26 февраля ФОТО: телеграм-канал «Парк Швейцария»

С зимой простились и весну встретили в нижегородском парке «Швейцария». Масленичные гуляния прошли для детей и взрослых 26 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале парка «Швейцария».

Нижегородцы пели и танцевали вместе с группой «Гармония» и народным ансамблем «Пэчворк». В парке также состоялись поднимание гири и перетягивание каната. Кроме того, были организованы викторины с призами.

Старожил парка Михаил, который из года в год принимает участие в традиционном выжимании пудовой гири, поставил рекорд – выполнил упражнение 114 раз.

А детей порадовали скоморохи, купец с купчихой и Масленица. Для юных нижегородцев провели различные забавы: прыганье на лошадках, хоровод вокруг ленточной карусели, ручеек и ладушки.

Для юных нижегородцев провели различные забавы ФОТО: телеграм-канал «Парк Швейцария»

– Погода, уступив его тёплой атмосфере, преподнесла гостям парка еще один сюрприз – возможность лепить снеговиков и снежные крепости, играть в снежки, – отмечают представители парка «Швейцария».

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