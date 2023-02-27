На поиски 10-летнего мальчика из Нижегородской области съехались волонтеры из Москвы, Иванова и Владимира Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К поискам 10-летнего Саши Левичева из Нижегородской области подключились волонтеры из Москвы, Иванова и Владимира. Об этом «Комсомолке» сообщил председатель совета Поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Саша Левичев 23 февраля ушел из дома на прогулку и не вернулся. Идет четвертый день его поисков в Кстовском районе. Водолазы обследуют дно реки. К поискам также было привлечено судно на воздушной подушке.

– Сегодня работает добровольческий отряд «Добротворец», который занимается поисками на воде и под водой, – добавил председатель совета ПСО.

Волонтеры просят водителей, которые проезжали участки дорог от села Великий Враг до деревни Зимёнки, прислать записи с видеорегистраторов. Видеозапись можно отправить на электронную почту: olya.balashova.98@inbox.ru.

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