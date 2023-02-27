Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели тренировочные занятия на подводных переходах магистрального нефтепровода

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через реки Керженец, Уводь и Кинешма в Нижегородской и Ивановской областях, а также переходе кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) через р. Лубянку в столице.

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций. По единому сценарию УТЗ оператору поступила информация об аварии на подводных переходах МН и КМНПП с условным выходом нефти и нефтепродукта. В ходе учений были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефтепродукта была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации нефтепродукта в Нижегородской и Ивановской областях прибыли аварийные службы Горьковского и Марийского районных нефтепроводных управлений, в Московской области - Володарского нефтепродуктопроводного управления.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Для сбора «нефти» и «нефтепродукта» с поверхности рек всего было использовано 660 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 12 нефтесборщиков общей производительностью 450 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение УТЗ.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»