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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:05

Погибшего в ходе СВО Сергея Жигулева посмертно наградили орденом Мужества в Балахне

Орден вручили семье погибшего
Павел МАЙОРОВ
Погибшего в ходе СВО Сергея Жигулева посмертно наградили орденом Мужества в Балахне ФОТО: сообщество ВКонтакте «Администрация Балахнинского округа»

Погибшего в ходе СВО Сергея Жигулева посмертно наградили орденом Мужества в Балахне ФОТО: сообщество ВКонтакте «Администрация Балахнинского округа»

Нижегородца Сергея Жигулева, погибшего в ходе специальной военной операции, посмертно наградили орденом Мужества. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Администрация Балахнинского округа».

Награду «Орден Мужества» вручил семье Сергея Жигулева глава МСУ Балахнинского района Андрей Дранишников.

– Его героический подвиг пример для нас, и особенно для подрастающего поколения. Вечная память и слава нашим героям! – сказал Андрей Дранишников на вручении ордена в торжественной обстановке.

Ранее мы сообщали, что награды «Ордена Мужества» вручили семьям троих погибших в ходе специальной военной операции нижегородцев.

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