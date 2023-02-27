Жители двух домов Нижнего Новгорода остались без света 27 февраля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители двух домов Канавинского района остались без света 27 февраля. Об этом сообщается на сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Электричество временно отключили в домах № 23а и №27а по улице Аэродромная. Жители домов остались без света в 9.00. Планируется, что электроснабжение в домах будет возобновлено в 17.00 сегодня, 27 февраля.
Отключение света связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства 27 февраля.
Ранее мы сообщали, что электричество и горячую воду отключили частично в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода 20 февраля.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!