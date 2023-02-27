Жители двух домов Нижнего Новгорода остались без света 27 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители двух домов Канавинского района остались без света 27 февраля. Об этом сообщается на сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Электричество временно отключили в домах № 23а и №27а по улице Аэродромная. Жители домов остались без света в 9.00. Планируется, что электроснабжение в домах будет возобновлено в 17.00 сегодня, 27 февраля.

Отключение света связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства 27 февраля.

Ранее мы сообщали, что электричество и горячую воду отключили частично в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода 20 февраля.

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