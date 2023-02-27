В «Нижновэнерго» прошел День донора

В январе 2023 года сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняли участие в акции «День донора». Участие в данном мероприятии является для филиала доброй традицией.

Для проведения мероприятия филиал посетила выездная бригада ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» с мобильным комплексом.

Все потенциальные доноры прошли специализированное анкетирование, медицинский осмотр, сдали необходимые анализы. Всего в донорской акции приняли участие порядка 40 сотрудников филиала.

«Эта акция не просто безвозмездной помощи – это посильный вклад в дело спасения человеческой жизни, которая, как мы все знаем, бесценна. Приятно видеть, что немало сотрудников «Нижновэнерго» являются активными участниками донорских акций», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» –«Нижновэнерго» Евгений Турапин.