Бездомная собака набросилась на 9-летнюю девочку в Дзержинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бездомная собака набросилась на 9-летнюю девочку около дома в Дзержинске. Такую невеселую историю опубликовал в социальных сетях блогер из Дзержинска Алексей Алексеев.

Страшный инцидент произошел 25 февраля около 16:00. По словам местных жителей, рядом с домом № 22 по улице Суворова бездомная собака набросилась на девочку и покусала ее. Отогнать агрессивную дворнягу смог отец школьницы.

- Дворняжка с клипсой в ухе набросилась на 9-летнюю дочь, когда она вышла из машины и пошла к дому. Муж в это время доставал продукты, - рассказала мама пострадавшей девочки.

После злосчастной встречи с собакой ребенка доставили в травмпункт с глубокой рваной раной. В медицинском учреждении девочке сделали перевязки и 6 прививок. По словам женщины, ее дочка до сих пор не может успокоиться от случившегося.

- А если бы взрослого рядом не оказалось? Многие дети гуляют или ходят в школу самостоятельно. Будьте внимательны и осторожны! – предупреждает мама пострадавшей девочки.

Напомним, следователи проверяют инцидент с нападением алабаев на ребенка в Нижнем Новгороде. Подмяли под себя и пытались загрызть: два алабая набросились на 10-летнего мальчика с собакой и атаковали женщину.