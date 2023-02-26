Пять улиц Московского района подтопило из-за потепления 26 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять улиц Московского района подтопило из-за потепления в Нижнем Новгороде 26 февраля. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Кропотин.

Согласно информации, откачка воды производится на улице Рябцева, в переулке Рессорном, на проспекте Героев, а также на улицах Народная и Чаадаева. Кроме этого, в районе осуществляется вывоз снега. Работы проходят на Московском шоссе, дублере Сормовского шоссе и на улице Красных Зорь.

- Все подтопляемые места мы держим на контроле. Кроме того, о необходимости откачки талых вод можно сообщить дежурному по телефону 270-35-01, - добавил Владимир Кропотин.

Напомним, потепление до +2 градусов и дождь со снегом накрыли Нижний Новгород 26 февраля. Кроме этого, нижегородцев проверили на прочность сильная метель и гололед. В связи с погодными условиями дорожные и коммунальные службы работают усиленном режиме в Нижнем Новгороде.