Уголовное дело завели на нижегородца, стрелявшего в пристава из-за нежелания идти в суд

Уголовное дело завели на нижегородца, выстрелившего в пристава из-за нежелания идти в суд. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Приокском районе 41-летниий мужчина выстрелил в судебного пристава из-за нежелания идти в суд. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно информации, 20 февраля 2023 года младший судебный пристав пришел к гражданину, у которого имеется задолженность по уплате алиментов на ребенка. Так, должника попросили проследовать в Приокский районный отдел судебных приставов. Но мужчина был категорически не согласен с этим.

- Гражданин отказался, приискал в своей комнате пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону судебного пристава, но попал в стену, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы закрепить доказательства по уголовному делу.

Напомним,бывшего заместителя директора по безопасности филиала «Стадион Нижний Новгород» обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных денежных средств.