Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в Нижнем Новгороде 26 февраля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада, который обрушился на Нижний Новгород 26 февраля. Уборка снега будет проводиться в течение всего дня и, при необходимости, в ночь на понедельник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, в Сормовском районе снег вывозили на участках улиц Коминтерна, Васенко, Щербакова, Станционной и других. Кроме этого, был запланирован вывоз снега с остановок, тротуаров и с подходных путей к остановкам улиц Ужгородской и Землячки.

В Канавинском районе остановочные павильоны очищают на улицах Мурашкинской, Запорожской, площади Революции, Гордеевском пятаке и Метромосту. Также производится обработка проезжей части на Московском шоссе и в микрорайоне Мещерское озеро.

В Нижегородском районе в уборке и вывозе снега задействовано более 65 единиц техники и более 150 дорожных рабочих. Планируется вывоз снега с улиц Белинского, Горького, Варварская, Минина, Звездинка, Большая Печерская, Черниговская и Короленко.

Кроме этого, работы проходят и в Автозаводском районе. Расчистка остановочных площадок проходит на проспектах Октября и Бусыгина, на улицах Веденяпина и Южное шоссе. В Приокском районе производят обработку противогололедными материалами и вывоз снег с дорожного полотна, тротуаров и общественных пространств. На главных магистралях района задействован автопоезд.

Также вывоз снега проходит и в Советском районе на улицах Ванеева, Бекетова, Ошарской, Барминской, Полтавской и других. На улицах Ленинского района работает специализированная техника. Так, вывоз снега запланирован с проспекта Ленина, улиц Голубева и Даргомыжского. Также работы по уборке снега проходят и в Московском районе.