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НовостиОбщество26 февраля 2023 12:41

Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году

Сейчас уже ведется работа по назначению нового маршрута
Полина ШИБАЛКИНА
Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году.

Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году, сообщили представители регионального минтранса Вконтакте.

В социальных сетях нижегородец поинтересовался, когда же запустят поезд по маршруту Нижний Новгород — Иваново. На это сообщение тут же отреагировали в региональном минтрансе. Как отметили представители ведомства, запуск планируется уже в этом году.

- Сейчас ведётся работа по назначению нового межрегионального поезда сообщением Нижний Новгород – Иваново. Запуск поезда планируется в 2023 году, - рассказали в минтрансе.

Напомним, дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Кисловодском запустили с 22 января 2023 года. Стоит отметить, что в состав поезда включены современные купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-СВ.