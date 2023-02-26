Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поезд из Нижнего Новгорода в Иваново планируют запустить в 2023 году, сообщили представители регионального минтранса Вконтакте.

В социальных сетях нижегородец поинтересовался, когда же запустят поезд по маршруту Нижний Новгород — Иваново. На это сообщение тут же отреагировали в региональном минтрансе. Как отметили представители ведомства, запуск планируется уже в этом году.

- Сейчас ведётся работа по назначению нового межрегионального поезда сообщением Нижний Новгород – Иваново. Запуск поезда планируется в 2023 году, - рассказали в минтрансе.

Напомним, дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Кисловодском запустили с 22 января 2023 года. Стоит отметить, что в состав поезда включены современные купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-СВ.