Энергетики «Нижновэнерго» работают в условиях непогоды.

По территории региона проходит циклон, который принёс ухудшение погодных условий: мокрый снег, ветер с порывами до 13 м/с, колебания температуры от +3 до -5. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» функционирует в режиме повышенной готовности. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

К оперативному реагированию готовы 224 бригады: 827 энергетиков и 383 единицы спецтехники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).