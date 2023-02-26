Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 февраля 2023 10:42

Движение приостановят на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде до 15 апреля

Ограничения будут действовать с 27 февраля по 15 апреля
Полина ШИБАЛКИНА
Движение приостановят на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде до 15 апреля.

Движение приостановят на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде до 15 апреля.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде до 15 апреля 2023 года. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке напротив дома №147А по улице Максима Горького. Ограничения будут действовать с 06:01 27 февраля до 23:59 15 апреля 2023 года.

- На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - рассказали в департаменте.

Стоит отметить, что из-за перекрытия движения изменятся и маршруты регулярных перевозок А-16, Т-57. Так, в сторону Сенной площади они будут организованы по улице Горького, площади Свободы и Ижорской улице. А в обратном направлении без изменений.

Напомним, участок проезжей части на улице Ошарской возле ТЮЗа сузили в Нижнем Новгороде. Такие меры были необходимы для проведения работ по строительству новой станции метро.