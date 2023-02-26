Троллейбус с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде 25 февраля

К счастью, никто не пострадал. Фото: «Мой Нижний Новгород» Вконтакте

Троллейбус с пассажирами загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде вечером 25 февраля. Видео с дымящимся транспортом опубликовали в группе «Мой Нижний Новгород» Вконтакте.

По словам очевидцев, троллейбус №31 загорелся прямо на ходу. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. Пассажиры вовремя успели выбежать из горящего салона. Как рассказали в региональном МЧС, тревожный звонок о возгорании поступил к ним вечером.

- Вчера около 19:00 поступило сообщение о возгорании троллейбуса. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Предположительно возгорание возникло из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства.

Напомним, троллейбус загорелся в Канавинском районе Нижнего Новгорода поздним вечером 26 ноября.