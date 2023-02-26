Ярмарка вакансий для предприятий ОПК пройдет в Нижнем Новгороде 2 марта. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ярмарка вакансий для предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет в Нижнем Новгороде 2 марта 2023 года. Ее организует Нагорный филиал Нижегородского центра занятости, сообщает управление по труду и занятости населения региона.

Согласно информации, мероприятие будет длиться с 10:00 до 12:00. Приглашаются представители компаний ОПК, а также соискатели, отобранные карьерными консультантами центра занятости.

В рамках встречи нижегородцы ознакомятся с вакансиями предприятий и их спецификой, а также заработной платой. А работодатели смогут найти сотрудников и одномоментно закрыть несколько вакансий.

Напомним, молодежный форум «Голос молодых» пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.