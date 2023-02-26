Экс-мэр города Юрий Лебедев попросил прощения у нижегородцев

Экс-мэр города попросил прощения у нижегородцев. Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева.

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев извинился перед жителями города в Прощеное воскресенье. Видеообращение политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Так, Юрий Лебедев поздравил нижегородцев со светлым праздником и пожелал всем быть прощенными и уметь прощать. По словам депутата ЗСНО, это помогает обрести душевный покой.

- Я, наверное, тоже вольно или невольно кого-то обидел словом, взглядом, поступком. Может, что-то не выполнил, кому обещал. Поэтому я прошу у вас прощения, дорогие нижегородцы, - добавил Юрий Лебедев.

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев готов стать преемником президента Владимира Путина. По словам Юрия Лебедева, один из телеграм-каналов опубликовал список возможных преемников президента Владимира Путина. Так, депутат ЗСНО подчеркнул, что в списке не хватает его имени.