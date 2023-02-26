Молодежный форум «Голос молодых» пройдет в Автозаводском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежный форум «Голос молодых» пройдет в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, форум открывается 28 февраля в «Добро.Центр» центра детского творчества Автозаводского района. Так, в рамках мероприятия будут работать пять площадок: лидерство и профориентация, туризм и экология, медиа и творчество, патриотизм и добровольчество, а также спорт и образование.

- На каждой площадке активисты разработают проекты для школьников Автозаводского района, представят готовые идеи мероприятий для молодежи и проголосуют за самые интересные проекты, - отметили в пресс-службе.

Напомним, концерт патриотической песни «Своих не бросаем!» прошел в нижегородском Доме народного единства 24 февраля 2023 года.