В Дзержинске на суд жюри I Открытого фестиваля «Черноречье Фест» представлены заключительные киноработы

«Черноречье Фест». Фото: Руслан Лобанов

Третий блок конкурсной программы игровых короткометражных фильмов включал в себя 5 кинолент: «Анна» режиссера Николая Коваленко, «Доверие» Анастасии Денисовой, «Мой Бог» Дарьи Разумниковой, «Изнанка» Юлии Кудояр и «Степень вины» Полины Кондратьевой. Как заметила член короткометражного жюри киновед Александра Иванова, до фестиваля она видела всего три фильма из 14 конкурсных короткометражек.

«Это были три очень насыщенных дня. Новое кино, новые открытия, новые имена… Конкурсная программа интересная, разнообразная, многожанровая. Впечатления от просмотров очень яркие! Сейчас все эмоции предстоит переварить. Мы с коллегами будем обсуждать фильмы-участники, и обсуждение это будет жарким, потому что были представлены достаточно интересные работы, есть из чего выбирать, – поделилась член короткометражного жюри киновед Александра Иванова. – Хотелось бы отметить очень важный и приятный момент, несомненный плюс фестиваля в Дзержинске: на всех показах в зале были зрители и, более того, залы были практически полными и на коротком, и на полном метре. Зрители замечательные, живо реагирующие. Думаю, что для авторов фильмов, присутствующих на показах, это очень важно. Ведь кино снимается для зрителя».

Конкурсная программа завершающего дня фестивальных просмотров включила в себя сразу три полнометражных драмы. Режиссер Алиса Ерохина привезла на фестиваль экзистенциальную драму о невыносимости одиночества «Накануне», Евгений Татаров – драму о судьбе сына серийного убийцы «Дыхание мертвого леса», а Наталья Назарова – драму о противостоянии человека и государства «Плакать нельзя».

Кинофестиваль «Черноречье Фест», по признанию участников, стал не только возможностью показать свои картины зрителю, но и источником вдохновения, поводом для замыслов следующих работ.

«Фестиваль получился отличным! Я обязательно хотел бы успеть погулять по городу. Я очень люблю сталинские здания, поэтому в Дзержинске мне есть что посмотреть, сфотографировать. А в самом Дворце культуры химиков я присмотрел места, где вполне мог бы снять сцены будущего фильма. Здесь удивительным образом сохранена подлинная советская эстетика, которой в столичных городах уже почти не осталось. Надеюсь, волею судеб это удастся сделать», – рассказал режиссер, сценарист Павел Москвин.

О полнометражных фильмах перед началом показов рассказали актер Артем Яковлев, режиссер Евгений Татаров и актриса Светлана Чуйкина. Уже завтра жюри подведет итоги конкурсной программы I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске, а завтра в ходе церемонии закрытия будут вручены награды по заявленным номинациям. Напомним, это лучший сценарий, лучшая режиссёрская работа, лучшая женская и мужская роли полнометражного игрового фильма, лучшая операторская работа полнометражного игрового фильма. Также будут вручены призы за лучший полнометражный и короткометражный фильмы, приз прессы, призы оргкомитета и президента фестиваля, а также спецприз главы города Дзержинска.