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НовостиОбщество25 февраля 2023 15:55

Прощание с погибшим в СВО Александром Скороходовым пройдет в Дзержинске 26 февраля

Церемония будет проходить с 9:00 до 11:00
Полина ШИБАЛКИНА
Прощание с погибшим в СВО Александром Скороходовым пройдет в Дзержинске 26 февраля. Фото: Алексей Алексеев Вконтакте.

Прощание с погибшим в СВО Александром Скороходовым пройдет в Дзержинске 26 февраля. Фото: Алексей Алексеев Вконтакте.

Церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Скороходовым пройдет в Дзержинске 26 февраля. Об этом написал блогер из Дзержинска Алексей Алексеев в социальных сетях.

- Выражаю соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Согласно информации, прощание с Александром состоится в траурном зале по улице Октябрьская, 15Б. Церемония будет проходить с 9:00 до 11:00. По словам блогера, Александр Скороходов погиб 13 февраля 2023 года.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Скороходова.