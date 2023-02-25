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НовостиОбщество25 февраля 2023 15:13

Новую транспортную развязку построят около ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде

Она станет частью дублера проспекта Гагарина
Полина ШИБАЛКИНА
Новую транспортную развязку построят около ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде.

Новую транспортную развязку построят около ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новую транспортную развязку планируют построить около жилого комплекса «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона Вконтакте.

Как отметили в минтрансе, около жилого комплекса построят транспортную развязку, которая станет частью дублера проспекта Гагарина. Уже заключены контракты на разработку проектной документации. Кроме этого, планируется приступить к разработке проектной документации на реконструкцию участка от новой развязки до деревни Сартаково.

- При ее разработке будут учтены все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. Сейчас прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения о создании и использовании новой автомобильной дороги, - рассказали представители минтранса.

Согласно информации, срок строительства станет известен после проведения проектно-изыскательских работ и прохождения государственной экспертизы.