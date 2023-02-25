Пропавшая в Нижнем Новгороде девочка найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Спасибо всем за помощь в распространении информации! – говорится в сообщении.

Согласно информации, в 13:30 24 февраля девочка ушла из своей квартиры, но домой так и не вернулась. Длительное время о местоположении школьницы никто не знал. Ее поиски продолжались практически сутки. И 25 февраля девочка наконец-то нашлась. Сейчас с ней все хорошо.

Напомним, 23 февраля, около 14:00, 10-летний Саша Левичев ушел из дома на прогулку и не вернулся в Кстовском районе. Представители ГУ МЧС России по Нижегородской области опубликовали видео поисков 10-летнего мальчика.