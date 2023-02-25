Ящик из-под «груза 200» обнаружили жители Дзержинска на контейнерной площадке. Фото: Алексей Алексеев Вконтакте.

Жители Дзержинска обнаружили на контейнерной площадке деревянные коробки. По их словам, находка напоминает ящик из-под «груза 200». Об этом написал блогер из Дзержинска Алексей Алексеев в социальных сетях.

Согласно информации, у дома № 14а на улице Пирогова был обнаружен транспортировочный ящик из-под «груза 200». Как отметили местные жители, это происходит уже в третий раз.

- Месяц назад два выкинули, и вот сегодня один. Жутковато, - сообщают нижегородцы.

Напомним, участок, где располагалась Шуваловская свалка в Нижнем Новгороде, могут отдать под кладбище. В этом случае за счет дополнительной площади будет расширено кладбище «Красная Этна».