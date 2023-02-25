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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:16

В деревне Сартаково перекроют движение 26 февраля

В связи с этим нижегородцев просят заранее продумать маршрут
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
В деревне Сартаково перекроют движение 26 февраля.

В деревне Сартаково перекроют движение 26 февраля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деревне Сартаково в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта 26 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00 26 февраля на участке дома № 1б до дома № 166д по улице Центральной, - говорится в сообщении. - На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Кроме того, на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств.

В связи с данными ограничениями нижегородцев просят заранее ознакомиться со схемой движения и продумать свой маршрут.

Напомним, ранее мы писали, что 25 февраля в Нижнем Новгороде ожидается снег и гололед. В связи с этим нижегородцам стоит быть особенно внимательными на дорогах.