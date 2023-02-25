12-летняя девочка с серьгой в носу пропала в Нижнем Новгороде 24 февраля. ФОТО: Волонтер-НН

В Нижнем Новгороде 24 февраля пропала 12-летняя Маша Рудич. Она ушла из дома на улице Маршала Голованова и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- В 13:30 24 февраля Маша ушла из своей квартиры в доме № 49 по улице Маршала Голованова и не вернулась, - говорится в сообщении. – При себе имела черную тряпичную сумку с орнаментом. В момент исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны и ботинки.

Известно, что девочка ростом 155 см, среднего телосложения. Волосы у нее темно-русые, а глаза зеленые. Особой приметой является серьга в носу.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении подростка, просят обратиться в полицию. Инфоргом поисков со стороны отряда «Влонтер» является Ольга (Аврора) - 89063670373.

Напомним, ранее мы писали, что 23 февраля в деревне Великий Враг Кстовского района пропал 10-летний ребенок. Отыскать мальчика до сих пор не удалось. Сейчас к поискам подключились спасатели, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.