Снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 25 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 25 февраля. Соответствующий прогноз дали синоптики.

- Днем 25 февраля столбики термометров поднимутся до нуля градусов, - предупреждают синоптики. – В ночные часы похолодает до -5 градусов. В связи с этим на дорогах Нижнего Новгорода может возникнуть гололед. При этом в городе ожидается снег.

Похожая погода будет в Нижнем Новгороде и в воскресенье, 26 февраля. Днем воздух прогреется до +3 градусов. При этом возможен снег с дождем.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Масленицу в Нижнем Новгороде. Сильный юго-восточной ветер до 6,3 метров в секунду днем сменится на юго-западный. Он постепенно начнет ослабевать с 5,1 метра в секунду до 4,8 метров в секунду под вечер.