Предпоказ фильма «Один настоящий день» прошел на кинофестивале в Дзержинске 24 февраля Фото: Администрация Дзержинска

Предпоказ фильма «Один настоящий день» прошел 24 февраля в Дзержинске в рамках второго конкурсного дня I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». Фильм оценят члены жюри, присутствовавшие в зале кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Картина Георгия Шенгелии «Один настоящий день» была снятая в 2022 году. Ее тема – это сложный жизненный выбор.

Фильм выйдет в прокат уже летом этого года. А сегодня его оценят председатель судейской коллегии, актриса и режиссер Татьяна Колганова, режиссер Павел Москвин и кинокритик Александра Иванова.

Кроме того, сегодня жюри оценивали пять короткометражных лент и два полных метра, в том числе картины «Мятный пряник» Андрея Карасова и «Белый ангел тундры» Александра Лукина.

Напомним, 22 февраля актеры театра и кино Ирина Лачина и Максим Колосов провели торжественную церемонию старта I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске.

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