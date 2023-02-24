Иван Бобик из Кулебак погиб в ходе спецоперации Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уроженец Кулебак Нижегородской области Иван Бобик погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава местного самоуправления города Кулебаки Валерий Юрасов.

Военнослужащего Ивана не стало 17 февраля.

Глава МСУ города Кулебаки глубоко соболезнует родным и близким Ивана.

– Вечная память героям! – пишет Валерий Юрасов.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.