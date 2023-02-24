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НовостиОбщество24 февраля 2023 18:16

Иван Бобик из Кулебак погиб в ходе спецоперации

Нижегородец погиб 17 февраля
Павел МАЙОРОВ
Иван Бобик из Кулебак погиб в ходе спецоперации

Иван Бобик из Кулебак погиб в ходе спецоперации

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уроженец Кулебак Нижегородской области Иван Бобик погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава местного самоуправления города Кулебаки Валерий Юрасов.

Военнослужащего Ивана не стало 17 февраля.

Глава МСУ города Кулебаки глубоко соболезнует родным и близким Ивана.

– Вечная память героям! – пишет Валерий Юрасов.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.