Сквер на Почтовом съезде хотят благоустроить в Нижнем Новгороде почти за 35 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

Территорию Почтового съезда планируют благоустроить в Нижнем Новгороде почти за 35 млн рублей. Это будет сквер у храма на Крутом переулке,3. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно требованиям заказчика – администрации Нижегородского района, работы должны завершится 15 июля 2023 года.

Из бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 34 942 757,48 рублей.

Подрядные организации могут подать заявку на выполнение работ по благоустройству до 16 марта. Уже 17 марта подрядчик будет определен.

Напомним, надземный пешеходный переход планируют построить на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Он будет расположен в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

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