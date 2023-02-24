Концерт патриотической песни прошел в нижегородском Доме народного единства
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Концерт патриотической песни «Своих не бросаем!» прошел в нижегородском Доме народного единства 24 февраля 2023 года.
– Мероприятие стало частью одноименного Всероссийского музыкально-патриотического фестиваля, выступления в рамках которого также прошли в Южно-Сахалинске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новокузнецке, Луганске и городе Белово Кемеровской области, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
На концерте в Нижнем Новгороде были исполнены как народные, так и новые авторские песни и стихи.
Гости концерта отмечают, что музыка и литература поддерживают не только тех, кто сейчас находится в зоне СВО, но и тех, кто ждет военнослужащих домой.
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