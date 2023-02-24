Легковушка столкнулась с «ГАЗелью» в Нижнем Новгороде 24 февраля Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

«Ока-Лада» столкнулась с «ГАЗелью» на одной из улиц Нижнего Новгорода 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 12.09 водитель автомобиля «Ока-Лада» проезжая по улице Кузбасской в районе дома №7/2, врезался в «ГАЗель» которая ехала впереди. В результате столкновения «Ладу» выбросило на обочину.

По данным ведомства, причиной аварии стало то, что водитель легковушки выбрал небезопасную дистанцию.

В ДТП пострадал водитель «Ока-Лада». Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №39.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен