Более чем за 65 млн построят надземный переход на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Надземный пешеходный переход планируют построить на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Он будет расположен в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком надземного перехода является МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде».

На выполнение работ к 30 ноября 2023 года из бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 65 594 224,80 рублей. Подать заявки подрядные организации могут до 10 марта. Уже 15 марта подрядчик будет определен.

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