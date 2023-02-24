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НовостиОбщество24 февраля 2023 9:50

С погибшим в ходе СВО Дмитрием Касаткиным простились в Ковернинском районе

Уроженец деревни Сухоноска погиб 31 января
Павел МАЙОРОВ
С погибшим в ходе СВО Дмитрием Касаткиным простились в Ковернинском районе

С погибшим в ходе СВО Дмитрием Касаткиным простились в Ковернинском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 февраля в 10.00 в Деревне Сухоноска Ковернинского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции 29-летним Дмитрием Касаткиным. Церемония прощания состоялась у памятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Администрация Ковернинского Мун. Округа»

Дмитрий Касаткин погиб 31 января, выполняя боевое задание. В ходе СВО он проявил стойкость и мужество.

На спецоперацию Дмитрий Касаткин был признан в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Касаткина.