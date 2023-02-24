Пожарную каланчу Шухова восстановят в Нижегородской области

Жители Балахнинского района на фоне пожарной каланчи Шухова ФОТО: сообщество ВКонтакте «Том Сойер Фест – Шухов – Ляхово»

Пожарную каланчу инженера и архитектора Владимира Шухова восстановят в Нижегородской области. Вышка находится в поселке Ляхово Балахнинского района. С 2021 года каланча – объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщают участники всероссийского движения «Том Сойер Фест».

Чтобы восстановить пожарную каланчу, местные активисты объединились с участниками волонтерского движения.

На данный момент у пожарной каланчи отсутствуют деревянные настилы площадок и крыша. Кроме того, необходимо благоустроить территорию около вышки и установить стенд, чтобы нижегородцы могли узнать историю этого объекта культурного наследия.

– Сейчас организаторы «Том Сойер Фест – Шухов – Ляхово» ищут волонтеров и партнеров. Средства пойдут на покупку стройматериалов и инструментов, оплату работы специалистов на сложных участках каланчи и организацию волонтерских событий, – отмечают участники движения.

Напомним, в 2022 году волонтеры «оживили» 20 старых домов в Нижегородской области в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».

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