Дом народного единства подготовил фильм ко Дню защитника Отечества ФОТО: кадр из фильма

Дом народного единства выпустил фильм ко Дню защитника Отечества. В нем рассказывается о нижегородцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Афганской войне, в Чеченском конфликте. Также в фильме говорится о нижегородцах – участниках специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Дома народного единства.

Нижегородские школьники рассказывают в картине о своих родных – участниках боевых действий. Они делятся историями, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

В фильме-рассказе показаны материалы из личных архивов героев, архивов других участников боевых действий, государственных архивов, а также из источников общего доступа.

Для картины была выбрана песня луганского автора Александра Павленко.

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