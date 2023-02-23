Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил граждан с Днем защитника Отечества.

– В первую очередь хочется отметить тех, кто находится на передовой, в зоне специальной военной операции. Прежде всего, наши бойцы защищают своих сограждан, родных людей. И это достойно самого искреннего уважения! – пишет в своем телеграм-канале Глеб Никитин.

Губернатор отметил любовь и поддержку родных и близких, ведь это очень важно и дорого для военнослужащих. Также Глеб Никитин поблагодарил жителей Нижегородской области, волонтеров, предпринимателей, которые оказывают помощь участникам СВО.

Губернатор отметил работу штаба на базе Дома народного единства ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Кроме того, губернатор отметил работу штаба на базе Дома народного единства. 22 февраля нижегородским военнослужащим были отправлены печи-буржуйки, спальные мешки, специальное оборудование, а также другие вещи, которые они запросили сами.

– В День защитника Отечества желаю всем сил и выдержки! Пусть вас никогда не покидает вера в правду и в победу! С праздником! – добавил губернатор Нижегородской области.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен