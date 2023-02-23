Праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День защитника Отечества Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Аудиовизуальное поздравление с Днем защитника Отечества будет транслироваться на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы и гости города смогут увидеть на фасаде башни огненную пятиконечную звезду и флаг России. Объемная цифра 23 в эту важную дату также украсит Нижегородский кремль.

Поздравление можно будет посмотреть с 18.00 23 февраля до 3.00 24 февраля.

– Искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия в этот день - всем, кто ежедневно своим трудом доказывает преданность Родине, любовь к России и своему народу, а также ветеранам за их героический подвиг во время Великой Отечественной войны, – отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

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