Фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» стартовал в Дзержинске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

I Открытый российский фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» стартовал в Дзержинске. Торжественную церемонию 22 февраля провели актеры театра и кино Ирина Лачина и Максим Колосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Дзержинска.

– Безусловно, Дзержинск достоин расширения своего присутствия в культурном пространстве. Город по праву носит статус исторического поселения и вдохновляет современных художников. Желаю успеха всем участникам фестиваля, а зрителям – приятного послевкусия от каждого фильма! – отметил в обращении дзержинцам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На открытии фестиваля Ирина Муравьева исполнила легендарную песню «Позвони мне, позвони». Также на церемонии присутствовала народная артистка России Татьяна Пилецкая. Ее появление стало настоящим сюрпризом для гостей мероприятия. Артистке вручили приз «За выдающийся вклад в развитие кинематографа».

В завершении церемонии Сергей Балашов исполнил гимн фестиваля отечественного кино.

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