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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 11:56

Пожар в квартире дома по улице Есенина произошел в Нижнем Новгороде 23 февраля

Погибших и пострадавших нет
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пожар в квартире дома по улице Есенина произошел в Нижнем Новгороде 23 февраля

Пожар в квартире дома по улице Есенина произошел в Нижнем Новгороде 23 февраля

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Имущество нижегородцев, проживающих в доме по улице Есенина, сгорело 23 февраля. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в квартире поступило в дежурную часть в 11.29.

По прибытии пожарные эвакуировали 28 человек, в том числе троих детей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 4 квадратных метра.

В результате пожара сгорело домашнее имущество

В результате пожара сгорело домашнее имущество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предварительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

– Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека личного состава, 6 единиц техники, – добавили в ведомстве.

Ранее, 22 февраля, мы сообщали, что в Автозаводском районе во время пожара в многоквартирном жилом доме погибли два человека.

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