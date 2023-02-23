В Дзержинске стартовал I Открытый российский фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест»

22 февраля в Дзержинске состоялась торжественная церемония открытия I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». Ее провели актеры театра и кино Ирина Лачина и Максим Колосов, а гостями стали жители Дзержинска и участники кинофестиваля – актеры театра и кино, режиссеры, продюсеры и пр. Со сцены с открытием фестиваля всех поздравил лично глава города Иван Носков. Также свое поздравление дзержинцам направил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Безусловно, Дзержинск достоин расширения своего присутствия в культурном пространстве. Это не только один из крупнейших промышленных центров, но и место творческой силы. Дзержинск по праву носит статус исторического поселения и вдохновляет современных художников. У нас уже есть яркий успешный пример регионального кинофестиваля – «Горький fest», который с каждым годом развивается, открывает в себе что-то новое. Считаю, что у первого Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» есть всё необходимое, чтобы также занять свое достойное место в культурной жизни региона. Желаю успеха всем участникам фестиваля, а зрителям – приятного послевкусия от каждого фильма! – передал свое обращение дзержинцам Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках церемонии открытия Ирина Муравьева исполнила легендарную песню «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал», Наталья Варлей выступила с премьерой песни на собственные стихи «Канатоходка», а Нонна Гришаева – с отрывком из спектакля «Люся. Признание в любви», посвященного Людмиле Гурченко. Сюрпризом для гостей кинофестиваля стало присутствие на церемонии народной артистки России Татьяны Пилецкой, которой в 2023 году исполнится 95 лет. Решением оргкомитета кинофестиваля ей был присвоен памятный приз «За выдающийся вклад в развитие кинематографа».

– Рад приветствовать всех гостей и участников кинофестиваля у нас в Дзержинске! Это родина известной киноактрисы Изольды Извицкой, оператора Владимира Короткова. Поэтому к кино в Дзержинске всегда было особое отношение, и кинофестиваль «Черноречье Фест» дзержинцы с нетерпением ждали. Сейчас очень важно поддержать отечественное кино, потому что у него богатая история, накопленный опыт, достойные традиции, и я уверен, хорошее будущее. Надеюсь, что все гости фестиваля получат только положительные эмоции от нашего города, и заранее приглашаю вас уже на следующий кинофестиваль! Пока не знаю, когда он будет, но хотелось бы, чтобы такое события стало постоянным в Дзержинске, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На сцену в этот вечер вышли актеры театра и кино Алина Балахонова, Андрей Андреев, Игорь Скрипко, Алена Биккулова, Заслуженные артистки России Оксана Сташенко и Елена Валюшкина, Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, педагог по пластическому искусству, участник проекта «Танцы» Вахтанг Хурцилава, финалистка шоу «Ты супер» Софья Мичугина, телеведущий, композитор и певец Дмитрий Нестеров, композитор и певица Екатерина Семенова, ведущий актер Губернского московского театра Дмитрий Карташов и солист Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Михаил Головушкин, а также лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Ермак.

– Занимаясь кинофестивальным движением без малого 40 лет, до сих пор с огромным удовольствием принимаю участие в создании и организации новых фестивалей в новых городах, поскольку считаю, что подобные события способствуют популяризации лучших фильмов отечественного кинематографа, дают возможность зрителю посмотреть кино, которое зачастую невозможно увидеть в широком прокате. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто причастен к проведению I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». Первый – всегда самый трудный и ответственный. Именно от старта и от того, как его воспримут зрители и кинематографисты, зависит будущее фестиваля. Уверен, «Черноречье Фест» в Дзержинске будет иметь свое неповторимое лицо, а город станет местом притяжения для профессионалов и любителей кино и театра, – сказал президент I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» Сергей Новожилов.

Завершил церемонию открытия Сергей Балашов: он исполнил гимн I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», написанный Алексеем Стеценко и Натальей Альбой.