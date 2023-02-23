22 нижегородца попали в больницу после падения на скользкой дороге с 13 по 20 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 нижегородца попали в больницу, получив травмы при падении на скользкой дороге. Эти случаи госпитализации были зафиксированы в период с 13 по 20 февраля 2023 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

Из-за воздействия низких температур в этот период случаев госпитализации в Нижегородской области не было. Также нижегородцы, к счастью, не попадали в больницу из-за падений с крыш наростов льда.

Напомним, сегодня, 23 февраля, ожидается морозная погода с температурой воздуха -12 градусов, но ощущаться они будут как -20. Будет пасмурно, синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер северо-западный 4 метра в секунду.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен