Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Автозаводском районе во время пожара в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Трагедия произошла 22 февраля на улице Мостотряда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил около 16:50. Спасатели незамедлительно выехали на место возгорания. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 32 человека личного состава и 7 единиц техники.

- На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение имущества в квартире. В 17:45 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, удалось спасти пять человек. И еще 16 жильцов дома смогли эвакуировать, в том числе четыре ребенка. Но, к сожалению, без жертв не обошлось.

- В результате пожара пострадали два человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие, к сожалению, погибли на месте до приезда спасателей и скорой медицинской помощи, - сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.