Статуэтка I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» будет выполнена в форме Шуховской башни.

В Дзержинске завершилась пресс-конференция I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест», стартующего сегодня. В рамках конференции представителям средств массовой информации был презентован главный приз, который вручат победителям конкурса короткометражного и полнометражного кино. Это статуэтка, выполненная в виде Шуховской башни, обрамленная кинолентой с видами Дзержинска и украшенная логотипом кинофестиваля – кинохлопушкой.

Также стало известно, что в рамках кинофестиваля «Черноречья Фест» будет вручен специальный приз главы города Дзержинска Ивана Носкова.

«Мы понимаем, как важно с вниманием относиться к молодым талантам, давать им шанс проявить себя, помочь сделать первые шаги к признанию, к зрителю. Я уверен, что первый кинофестиваль «Черноречье Фест» не только подарит всем массу положительных эмоций, но и даст новые возможности для развития, общения, налаживания культурных связей, обмена опытом и творческими планами. Наш зритель чуткий, думающий, сопереживающий, он ждет от режиссеров и актеров глубоких эмоций, хочет обсуждать, осуждать, поддерживать, спорить, воспринимать киногероев как реально существующих людей с их повседневными проблемами, радостями, надеждами. Уверен, кинофестиваль поможет нам открыть новые имена в российском киноискусстве и, конечно, подарит радость встречи с любимыми, уже состоявшимися актерами», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В пресс-конференции приняли участие президент I Отрытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» Сергей Новожилов, заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева, директор кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Балашов, программный директор Александра Жукова, председатель конкурса полного метра Владимир Шевельков и руководитель корпоративных коммуникаций АО «Сибур-Нефтехим» Дмитрий Шадымов.

«Кинофестивали для зрителя – это возможность увидеть новые российские фильмы, и мы очень надеемся, что произойдет возврат зрителя к российскому кино. Мы за доброе и светлое кино, снятое на высоком профессиональном уровне, и именно такое привезли на фестиваль. Кроме призов жюри, будет приз зрительских симпатий, то есть зрители сами выберут полюбившийся им фильм. Кроме того, в программе фестиваля – спектакли, мастер-классы по освоению разных кинопрофессий, творческие встречи с любимыми артистами. Для фестиваля мы отбирали то, что, по нашему мнению, вызовет в сердцах зрителей возвышенные чувства и найдет отклик в их душах», – отметил президент фестиваля, продюсер Сергей Новожилов.

Как рассказала программный директор фестиваля Александра Жукова, в конкурсной программе будет представлено 22 фильма: 8 полнометражных и 14 короткометражных.

«Рефреном фильмов стал человек в любых его проявлениях. Мы постарались собрать очень разноплановую программу, разножанровую. Есть дебютанты, есть и режиссеры, уже заявившие о себе в кино – Наталья Назарова, Георгий Шенгелия. А вот, например, известная актриса Татьяна Колганова представит свою первую режиссерскую работу – полнометражный фильм «Синдром отложенного счастья». Помимо конкурсных показов, будет панорама фильмов от студии «Союзмультфильм», ориентированных на семейную и детскую аудиторию. Таким образом, каждый найдёт в программе фестиваля что-то интересное для себя», – сказала Александра Жукова.

Кинопоказы будут проходить в течение трех дней, с 23 по 25 февраля, в Центральном городском кинозале им. И. Извицкой в Дзержинске. Итогом станет объявление победителей по 13 номинациям в коротком и полном метре: за лучший сценарий, лучшую женскую и мужскую роль, лучшую операторскую и режиссерскую работу. Также будут определены лучший короткометражный и полнометражный фильмы, присужден приз прессы, призы оргкомитета и президента фестиваля.

Председатель жюри конкурса полнометражных фильмов Владимир Шевельков подчеркнул, что даже болезнь не помешала бы ему приехать в Дзержинск: «Я очень люблю город Дзержинск и очень обрадовался, когда меня пригласили сюда на кинофестиваль. Сейчас я поздравляю всех с началом первого фестиваля российского кино в Дзержинске, желаю нам всем хорошего настроения и положительных эмоций от встречи с хорошим кино. Итоги подведу в конце фестиваля, но сразу хочу предупредить – судить мы будем строго, но справедливо и по-честному, с полным погружением в мир автора».

Генеральным партнером кинофестиваля «Черноречье Фест» выступает компания «Сибур-Нефтехим».

«Задача программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» – сделать более устойчивой и комфортной жизнь в городах, где работают предприятия компании. С первого года в периметр «Формулы хороших дел» входит Дзержинск. За это время СИБУР поддержал более 60 городских инициатив и реализовал десятки межрегиональных и уникальных проектов. Среди них проекты в области искусства и актёрского мастерства, такие как фестиваль «Черноречье Фест». Поздравляю участников, дзержинцев, гостей города с открытием фестиваля, желаю всем успешной и интересной работы», – сказал генеральный директор АО «Сибур-Нефтехим» Дмитрий Владимиров.